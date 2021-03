Marjorie de Sousa luce brillante anillo ¿se casará?

La expareja de Julián Gil se dejó ver con un anillo en el dedo anular, en entrevista reveló si habrá boda con su actual pareja.

MÉXICO.— Marjorie de Sousa se encuentra grabando la telenovela 'La Desalmada', por ello se le pudo ver por los pasillos de Televisa, y aunque la actriz lucía radiante, la atención fue desviada hacía una joya en su dedo.

El misterioso y destellante anillo generó que reporteros le cuestionarán si ese anillo significaba una próxima boda con su actual pareja, el empresario Vicente Uribe.

Ante esta pregunta la también modelo con alegría dijo que no es lo que pensaban.

Con alegría y risas, Marjorie indicó que el anillo que luce en su mano sí es de compromiso, pero no es ella la afortunada, sino su personaje en la nueva telenovela de Televisa.

"Ay no, no, ahorita no, en la novela", respondió la actriz mientras mostraba el diamante a las cámaras.