Marjorie retoma su carrera musical

No le afectan las críticas en redes

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que Marjorie de Sousa diera a conocer en fechas pasadas un “medley” con una canción inédita y su versión del tema “Equivocada”, de Thalía, de los cuales recibió duras críticas, la venezolana “no dobla las manos” y estrena su nuevo tema.

Marjorie decidió dejar por un momento las baladas, para presentar la melodía bailable que lleva por título “Morenito de mi amor”, que está realizado bajo los sonidos del pop urbano.

Los comentarios a su anuncio no se hicieron esperar y algunos de ellos recordaron las palabras de la reconocida cantante Olga Tañón, luego de que Marjorie subiera su anterior vídeo musical en las redes.

Mensaje

“Aviso urgente para todos los actores, actrices y todo tipo de persona que no afine, por favor no canten, ¿ok? Que la pandemia ya es suficiente. Le voy a decir una cosa, el que me dañe el oído a mí, lo voy a demandar”, afirmó en su momento la cantante Olga Tañón.