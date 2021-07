CIUDAD DE MÉXICO.- Las imágenes del incendio en el ducto submarino cerca de una plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Campeche, asombraron no sólo a cibernautas mexicanos, sino también a Mark Hamill, quien consideró las imágenes como una señal apocalíptica.

El interprete a Luke Skywalker en la saga de "Star Wars", compartió el video en el que se aprecia el incendio en la superficie de las aguas de la región, tras la ruptura en un gasoducto submarino en el Golfo de México.

If this isn’t a sure sign of the Apocalypse, I don’t know what is. https://t.co/DCkewhEnUi