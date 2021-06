Vocalista de Blink-182 revela que lleva meses luchando contra el cáncer

El nombre de Mark Hoppus, vocalista de Blink-182, se convirtió en tendencia la tarde de este miércoles, tras revelar que los últimos meses ha estado luchando contra el cáncer.

El también bajista de la agrupación recurrió a redes sociales, donde también agradeció el apoyo que recibió tras revelar su enfermedad.

"Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudaron esto”, compartió el músico, en declaraciones citadas por medios “El Heraldo de México”.

Captura de pantalla con el mensaje de Mark Hoppus en el que revela que padece cancer. Foto vía Instagram

"Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista. No puedo esperar para estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos", señaló en una publicación que después borró de su Instagram, pero que permaneció en sus historias.

Captura de pantalla de una de las historias de Mark Hoppus en la que aparentemente recibe tratamiento contra el cáncer. Foto vía Instagram

¿Quiénes conforman Blink-182?

Blink-182 nació en 1992 en California y fue pionera en el género pop punk. La agrupación destacó con temas como “I Miss You” y “Stay Together for the Kids”. Sus músicos fundadores fueron Tom DeLonge, Hoppus, y Scott Raynor.

Actualmente Hoppus es el único miembro original de la banda, que también conforman Travis Barker y Matt Skiba.

En redes sociales, los seguidores de la banda compartieron su pesar ante la noticia, haciendo tendencia el nombre del cantante.

"Mark Hoppus":

Porque contó que padece cáncer pic.twitter.com/cYBGqCdveb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 23, 2021

El testimonio de britney y el cancer de Mark hoppus pic.twitter.com/Qvhw9ohLoa — Vanessa (@vanebeafari) June 23, 2021