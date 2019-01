Maroon 5, banda estelar en el show de medio tiempo del Super Bowl

Durante el partido de Ronda Divisional entre Los Angeles Chargers y New England Patriots, la NFL informó que Maroon 5 será la banda estelar para el espectáculo del medio tiempo en el próximo Super Bowl LIII.

Protagonistas del espectáculo

La banda de pop rock estadounidense figuraba como la principal candidata para animar el partido que definirá al campeón del futbol americano. Una de las transmisiones más vistas en el mundo.

En el escenario, junto a Maroon 5 estarán los raperos Travis Scott y Big Boi.

Otros artistas que engalanaron el evento

El grupo estadounidense se unirá a la larga lista de artistas que han amenizado el medio tiempo de un Súper Tazón como Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Missy Elliott, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Nicki Minaj, The Who, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2, entre otros.- Con información de El Universal

Reacciones encontradas

Después de que la regaron el pasado https://t.co/pZHRfJfaHt — Cristina J. (@cristy_jar) January 13, 2019