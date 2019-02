Maroon 5 no convence en el Super Bowl

Su presentación fue “mediocre”

ATLANTA (EFE).— Maroon 5 desató una lluvia de fuego y cohetes en una actuación mediocre que solo brilló por unos momentos a ritmo de tambores con “Girls Like You” e ignoró la polémica racial que ha rodeado a la gran final de la NFL.

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión del líder de la banda, Adam Levine, de ir desnudando el torso mientras avanzaba el medio tiempo del Super Bowl: apareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta, luciendo tatuajes, incluido uno de California.

Originarios de Los Ángeles, los integrantes de Maroon 5 recurrieron a éxitos del disco “Songs About Jane” con el que debutaron en 2002. Tocaron “Harder to Breathe”, “This Love” y “She Will Be Loved”, momento en el que unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra “LOVE (amor)”.

Sin embargo, para muchos el mejor momento llegó a mitad de la actuación cuando un coro y músicos con tambores se unieron a Levine para interpretar el sencillo que lanzaron el año pasado, “Girls Like You”, que en la grabación original cuenta como invitada con Cardi B.

Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y para ellas también hubo un guiño. La NFL mostró durante unos segundos unas imágenes de Bob Esponja bailando para homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, quien murió en noviembre a los 57 años.

Bob Esponja y Maroon 5 no fueron las únicas estrellas del intermedio del Super Bowl. Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario.

Scott entonó parte de “Sicko Mode”, que ha sido censurada en televisión, y Big Boi entró por la puerta grande montado en un auto clásico y subió al escenario con un abrigo de piel mientras cantaba un segmento de “I Like The Way You Move”.

Todos cantaron sobre una pista en forma de M que se extendía 36 metros en el terreno de juego y desde donde se lanzaban cohetes y columnas de fuego.

Ninguno de los artistas hizo referencia a la polémica racial que rodea a la final y sus actuaciones no depararon sorpresas, con lo que evitaron a la liga de fútbol un dolor de cabeza.

Maroon 5, Travis Scott y Big Boi mantuvieron que su aparición en el Super Bowl era una oportunidad para dar a conocer su música, pero esas razones no convencieron a artistas como Rihanna y Pink, quienes se negaron a actuar por la polémica vinculada a Colin Kaepernick.

El jugador de los San Francisco 49ers dio de qué hablar cuando se arrodilló, en lugar de quedarse de pie, mientras se escuchaba el himno nacional en protesta por los excesos de la policía con la comunidad negra.

Dos años y cinco meses después de su gesto, que fue seguido por decenas de futbolistas, a Kaepernick no lo ha contratado ningún equipo profesional debido a un supuesto boicot de la NFL. Además, una nueva normativa obliga a los jugadores a estar de pie durante el himno.