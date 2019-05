Martha Figueroa confirma que el programa “Intrusos” sale del aire

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El 14 de junio será la última transmisión del programa vespertino de espectáculos “Intrusos”.

La periodista Martha Figueroa dice que no sabe la razón de la salida del aire, sin embargo, acepta esta decisión y continuará con sus demás proyectos.

“La razón no la sé muy bien, creo que son cambios de programación porque de rating allí estaba, más o menos, y qué te digo, es un programa en el que yo me divertí mucho porque son pocos los espacios en los que te puedes divertir en televisión, este tipo de formatos no suelen ser muy divertidos y aquí yo me la pasaba muy bien”, dijo a El Universal.