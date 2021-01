Martha Figueroa se lanza en defensa de su hijo y acusa a joven de ''oportunista''

La periodista de espectáculos Martha Figueroa utilizó sus redes sociales para defender a su hijo de los ataques de los internautas, que en las últimas horas lo han catalogado como un abusador y a su madre como cómplice.

Lo anterior, luego de las polémicas declaraciones que la también conductora de "Hoy" emitió sobre el caso de Nath Campos, quien acusa a al también youtuber Ricardo "Rix" Gónzalez, de abusar de ella tras una noche de fiesta.

Una usuaria señaló que "no es de extrañar" las declaraciones de Martha Figueroa, toda vez que ella sufrió un abuso por parte del hijo de ésta; Alejandro Vaca Figueroa.

Ante dichas acusaciones, la comunicadora emitió un comunicado "A la opinión pública", en la que declaró que el testimonio se trata de una "injuriosa denuncia pública (que) carece de verdad. Por eso decido dar mi versión".

" Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace 8 años ella me contó su versión a través de las redes , estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogar y aclarar la situación ".

Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia. Gracias por leerme🙏 pic.twitter.com/tm4gpbYTPj

La comunicadora también agradeció las muestras de apoyo " de quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana. Duele la mentira pero tenemos la conciencia tranquila".

Como se recordará, una joven de nombre Ana aseguró el día de ayer que cuando asistió a una fiesta en el departamento del hijo de Martha en compañía de otros dos amigos recibió por parte de ellos un vaso de alcohol con el que perdió la conciencia.

La joven sostuvo que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, sin embargo, en sus redes sociales ha declarado que no tiene intenciones de "buscar venganza, fama (?), ya ni justicia".

Como les dije arriba, saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo.



No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió.