Martín Urieta teme que Vicente Fernández se haya despedido de él

El amigo del cantante recordó su último encuentro con él; creyó que Vicente Fernández se despedía.

MÉXICO.— Martín Urieta se encontró con su amigo Vicente Fernández hace un año, y sobre esa última ocasión en la que vio al cantante, el compositor aseguró que guarda como un grato recuerdo aquella convivencia, pues además de verlo compartieron una comida en la cual las bromas no faltaron.

En esa reunión también estuvo presente uno de los admiradores de "El charro de Huentitán": el cantautor español Diego el Cigala.

"Su sueño (de El Cigala) era conocer a Vicente, pero no le daban acceso a verlo y yo me ofrecí, lo llevé, comimos, Vicente estuvo presumiendo su voz, como en los mejores tiempos, estaba cantando, pero lo que sí notamos cuando se puso de pie fue que claudicaba [...]", indicó el compositor.

Te puede interesar: Periodista tiene pruebas sobre la supuesta muerte cerebral de Vicente Fernández

Martín Urieta siente que Vicente Fernández se despidió de él

Luego de que el cantante sufrió una caída en su rancho "Los Tres Potrillo", que lo obliga estar hospitalizado, Urieta quien escribió más de 20 éxitos interpretados por Fernández, como "Acá entre nos" y "Mujeres divinas", aseguró que no ha podido hablar con el cantante, pues la familia ha sido muy hermética y no le responden las llamadas.

El presidente de la SACM aseguró que en su último encuentro sintió que su colega se despidió de él con cierta nostalgia especial, lo que le hizo estremecerse de pensar que quizá sería la última vez que se veían.

"Dije 'no vaya a ser que yo ya me vaya a morir o no sé', pensé algo muy raro porque él tiene una terracita y cuando nosotros nos metimos al coche me dijo: 'Adiós mi compositor predilecto' y se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida, no sé para quién, si para mí o para él".

Te puede interesar: ¿Vicente Fernández tiene muerte cerebral? Su hijo habla sobre su condición

Vicente Fernández lleva años con su salud afectada

La salud de Vicente Fernández ha sido complicada desde que en 2002 padeció cáncer de próstata, luego en 2012 mediante una cirugía robótica se le extirpó un tumor cancerígeno en el hígado; en 2013 enfrentó una trombosis pulmonar y para 2015 se le detectaron tres hernias.

En 2017 estuvo en observación médica porque se cayó en una caminata por su rancho.

"Nos contó que en una ocasión iba caminando por el campo y de repente la pierna ya no le respondió y se cayó, entonces pienso que a lo mejor a consecuencia de eso que iba avanzando él se volvió a caer", contó Urieta durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM).

Finalmente en julio de este año tuvo complicaciones por una infección en las vías urinarias. En 2021, tras la caída en su habitación en el rancho "Los Tres Potrillo" fue hospitalizado, estando en el nosocomio también le detectaron síndrome de Guillain Barré, que afecta al sistema inmunológico, los nervios e impide la movilidad.

Ahora sus médicos lo han reportado estable y en proceso de recuperación y aunque Urieta no ha podido comunicarse con la familia, espera que la recuperación del intérprete de "Por tu maldito amor" sea pronta y envía sus oraciones.

"Estamos pidiendo a Dios que se recupere. Yo hasta quisiera ir a verlo, pero ¿y si no me dejan entrar?... es un asunto muy familiar", apuntó Urieta.

También podría interesarte: Periodista habla sobre la posibilidad de desconectar a Vicente Fernández (vídeo)

Mhoni Vidente aseguró que Vicente Fernández podría morir pronto

Mhoni Vidente hizo una nueva lectura de cartas sobre 'don Chente' y destacó que en esta tirada le apareció una señal sumamente preocupante que podría indicar que en cuestión de días o semanas la vida del cantante terminaría.

La vidente cubana también señaló que es posible que el intérprete de "Estos celos" probablemente sí tenga muerte cerebral.

"Don Vicente en su estado ya ha de estar muy agotado, lo quieren sacar para dejarlo morir en el rancho; esperan que la familia se pueda juntar para despedirse. Yo sí le veo la carta de la Muerte para el cantante", puntualizó Mhoni para El Heraldo de México.

Te puede interesar: "La carta de la muerte asecha a Vicente Fernández", dice astróloga (vídeo)