Marvel Studios anuncia una decena de estrenos de películas que se estrenarán este 2021 y hasta el año 2023.

MÉXICO.— Marvel anuncia su nuevo calendario de estrenos de películas que conforman la cuarta fase de su universo cinematográfico.

En un vídeo, Marvel recopila imágenes que dan pista sobre lo que nos espera en la próxima fase y se escucha a Stan Lee expresar el amor que le tiene a la humanidad.

Entre 2021 y 2023 se repartirán once películas nuevas. Así será el calendario de estrenos de Marvel:

Esta cinta contará la historia de Natacha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, la espía rusa que interpreta Scarlett Johansson.

En esta precuela, la protagonista enfrentará los lazos de su oscuro pasado. En la película también participa la actriz inglesa Florence Pugh.

El actor Simu Liu da vida a Shang-Chi, un hombre que parecía ser común y corriente termina involucrado en las redes misteriosas de la organización de los Diez anillos. En el reparto también está Awkwafina, Tonye Leung, Michelle Yeoh, entre otros.

Esta cinta presenta a un nuevo grupo de superhéroes en la franquicia de Marvel. Se trata de seres ancestrales que se han ocultado en el planeta Tierra durante cientos de años.

Esta película se sitúa poco después de Edngame, y es justo bajo ese contexto que se ven obligados a salir de su escondite, para enfrentar a los Deviants, el enemigo mán antiguo de la humanidad.

Tom Holland y Zendaya regresan en esta tercera entrega dirigida por Jon Watts. Hasta ahora también se ha confirmado el regreso del Dr. Octopus, según reveló el propio actor Alfred Molina.

¡'SPIDER-MAN NO WAY HOME' sigue con su fecha de estreno en cines: 17 de Diciembre de 2021! pic.twitter.com/qYau9p7Oms

Benedict Cumberbatch regresa como Doctor Strange en esta cinta dirigida por Sam Raimi, donde también participará la Bruja Escarlata, actuada por Elizabeth Olsen.

Se suma al elenco la actriz estadounidense de padres mexicanos Xochitl Gomez, junto a los ya conocidos Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), y Chiwetel Ejiofor (Mordo).

¡OJO! ¡Elizabeth Olsen dice que 'DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS' definitivamente es un espectáculo de terror!



Además afirma que es una película muy loca. pic.twitter.com/hycW5lugAv