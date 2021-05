Marvel comienza a calentar los motores

Anuncia fechas de estrenos de sus esperados filmes

MADRID (EFE).—Empezando por “Black Widow” en julio de 2021 y hasta “Guardianes de la Galaxia vol.3” en abril de 2023, Marvel Studios (Disney) avanzó, en un vídeo promocional, imágenes y fechas de estreno de una decena de títulos que tiene previsto lanzar.

Tras sucesivos aplazamientos a causa de la pandemia, Marvel reactiva su calendario con la esperada “Black Widow” de Scarlett Johansson, que se estrenará en cines y su plataforma.

Del resto de títulos aún no se precisan detalles sobre la modalidad de estreno.

El siguiente será “Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings” en septiembre; “Eternals”, con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre de 2021, y “Spiderman 3”, con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”, segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth; en mayo “Thor, Love And Thunder”, con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, y en julio “Black Panther, Wakanda Forever”, que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

“The Marvels” llegará en noviembre de 2022; “Ant Man & The Wasp: Quantumania”, en febrero de 2023, y “Guardianes de la Galaxia 3”, en abril de 2023.