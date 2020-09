Marvel reuniría a tres intérpretes de ''Spider-Man''

Más inclusivos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En los últimos años los personajes de Marvel se han diversificado y han buscado ser más inclusivos, muestra de ello son las próximas versiones como la serie de “She-Hulk” que será protagonizada por Tatiana Maslany o Natalie Portman como heroína en “Thor: Love And Thunder”, incluso la película animada “Spider-Man: Into The Spider-Verse”, presentó a Mike Morales, un superhéroe afrolatino.

A esta inclusión ahora podría llegar un nuevo Spider-Man bisexual, de acuerdo con fuentes cercanas a Sony Pictures, productora que tiene los derechos del superhéroe arácnido.

Esta noticia se da después de que hace unas semanas Marvel Studios, también reveló que buscaba tener a su primer superhéroe homosexual en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Según reveló el sitio especializado “We Got This Covered”, los productores de la actual saga de El Hombre Araña buscan que en la próxima película del personaje, se puedan reunir los tres Spiderman, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland y sea Garfield a quien puedan darle un novio en la película al revelarse que el personaje es bisexual.

Desde hace un par de años Holland ha estado interesado en que esto se lleve a cabo, al igual que Garfield, quien en diversas entrevistas se mostraba interesado en que Spider-Man pudiera ser retratado como un personaje homosexual.

Por lo pronto la tercera entrega “El amistoso Hombre Araña” se ha pospuesto, primero por los problemas que había entre la casa de las ideas y la productora que tiene los derechos y ahora debido a la pandemia por el coronavirus.

Ayer, Marvel anunció que los estrenos que tenía ya listos para 2020 se realizarán hasta el próximo año, ya que el Covid-19 no ha dado tregua para que las salas de cines se abran al 100 por ciento en todo el mundo, de manera que las películas “Black Widow” y “The Eternals”, entre otras, se han pospuesto casi un año.

De un vistazo

Nuevos cambios

Disney aplazó la nueva versión de “West Side Story”, que rodó Steven Spielberg, y retrasó una vez más la cinta de Marvel “Black Widow”, que protagoniza Scarlett Johansson. El estreno de “West Side Story” será el 10 de diciembre de 2021 y el de “Black Widow”, el 7 de mayo de 2021.

Sin movimiento

La compañía mantiene para el 20 de noviembre el estreno de “Soul” y para el 11 de diciembre "Free Guy" con Ryan Reynolds.