Marvel “separa” a sus vengadores

A Chris Hemsworth y Chris Evans les prohibieron estar juntos

Chris Hemsworth y Chris Evans han forjado una amistad inquebrantable a lo largo de casi una década participando juntos en las películas de la saga “The Avengers”, pero semejante relación puso en riesgo las promociones de sus películas, por lo que los responsables de prensa de la factoría Marvel decidieron separarlos.

Los intérpretes de Thor (Hemsworth) y Capitán América (Evans) reconocieron que esa es la razón por la que no han aparecido juntos en entrevistas y alfombras rojas, así como otras actividades de promoción. Además, admitieron que cuando estaban juntos perdían mucho tiempo entre bromas y juegos juntos.

“Con Chris Evans tengo un vínculo muy fraternal. Creo que no querían ponernos juntos en las giras promocionales de las películas porque nos pasamos todo el rato haciendo el tonto el uno con el otro, hasta el punto de que nos distraíamos demasiado y no hacíamos bien el trabajo”, aseguró el actor en conversación con la revista Variety, una entrevista que, curiosamente, esta vez sí comparte con el intérprete estadounidense.

Por su parte, Evans añadió: “Es totalmente cierto, y sinceramente me parecía una estupidez. Nos divertíamos muchísimo juntos y es verdad que nos comportábamos como dos niños en el colegio. Nos separaban como si estuviéramos en clase, porque decían que no hacíamos una mier** cuando estábamos juntos”.

No quiere soltar el martillo

Chris Hemsworth en una escena de la película “Thor”

Por otro lado, Hemsworth compartió sus sentimientos encontrados ante el hecho de tener que despedirse de Thor (un personaje que, según los hechos narrados en “Endgame”, podría aparecer en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”).

“Me gustaría hacer más películas con él, para ser honesto, pero no sé cuál es el plan. Siento que hemos abierto muchas posibilidades después de tantos años desarrollándolo. Me llena de energía solo pensar en el futuro que podría correr, pero también es verdad que tengo que canalizar esa energía en otros lugares y personajes mientras tanto”.