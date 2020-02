Marysol Sosa explota contra Manuel José (vídeo)

Marysol Sosa le envió un mensaje a Manuel José, el colombiano que asegura ser hijo de José José y actualmente se encuentra de gira por México.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del “Príncipe de la canción” compartió un vídeo en el que le pidió dejar de hacer comentarios acerca de su lazo sanguíneo con José José.

“Quiero aprovechar las redes sociales para mandarle un mensaje a Brian Álvarez, conocido como Manuel José. En primer lugar, Brian no tengo nada que ver con la denuncia que se te ha interpuesto desde que llegaste a México, personalmente estoy resolviendo otro tipo de asuntos”, dijo Marysol Sosa.

La demanda de la que habla fue interpuesta por su hermano José Joel, quien acusa a Manuel José de “usurpar una identidad” al “venderse y presentarse” como hijo de José José.

“Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace hacia el hecho de si eres hijo o no de José José”, señaló Marysol Sosa.

Además, explicó que en su momento, su padre le brindó la atención necesaria al tema e incluso se hizo la prueba del ADN y le reiteró su admiración a Manuel José como imitador. “Al día de hoy no me queda claro por qué no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”, añadió.

Marysol Sosa le pidió que deje de “generalizar todo tipo de comentario” que ha hecho con la prensa desde su llegada a México. “Creo de corazón que eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado de la familia que tiene José José aquí”.

También aseguró que “todos” tienen derecho a cantar las canciones del Príncipe y felicitó a Brian por su talento, pero insistió en que deje de “sembrar dudas” y se dedique a “hacer bien” su trabajo.

“Sobre todo quiero que sepas que yo, Brayan, crecí con mi papá, yo conocí a mi papá, y yo hablé de tu tema con mi papá y al único que yo le tengo que creer y le creeré por el resto de mis días es a mi papá, ante lo que fuiste tú en su vida”, dijo Marysol Sosa.

“Te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó y que sobre todo hoy en día él ya no tiene capacidad de réplica. Muchas gracias por tu tiempo Bryan Álvarez”, finalizó.

