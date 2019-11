Marysol y José Joel Sosa ya cobran regalías de José José

Los hijos de José José, Marysol y José Joel Sosa, ya cobran las regalías por las reproducciones de los temas del cantante en Youtube y plataformas digitales.

Leticia Calderón, quien forma parte de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), informó que las regalías se pagarán desde ahora y hasta 2080. Son 70 años más, según estipula la ley, que los hijos del cantante recibirán ese beneficio.

La actriz de telenovelas como “En nombre del amor” habló sobre el caso particular de José Joel y Marysol, pero no dio detalles sobre el caso particular de Sara Sosa, la hija menor del artista con Sarita Salazar.

“Todo la información, no tenemos porque estar diciendo nada”, dijo Leticia Calderón en una entrevista. Las regalías de los temas de José José fueron motivo de escándalo al morir el cantante, ya que Sergio Mayer presuntamente las cobraba.

De acuerdo con la declaración de Leticia Calderon, los hijos del “Príncipe de la Canción” reciben un trato como cualquier beneficiario de la ANDI.

La muerte del cantante originó muchas dudas sobre los bienes y regalías que dejaba el cantante. José Joel explicó unos días después de la muerte de su padre que desconocían sobre el tema y cuál había sido la decisión del cantante antes de morir.