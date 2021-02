Más bajas en el electo de la nueva versión de Sex and the City (Vídeo)

Hace un mes que la actriz Sarah Jessica Parker de 55 años anunció que será la productora y protagonista de la nueva versión de la emblemática serie Sex and the City.

Además, que en esta ocasión la producción audiovisual se llamará And Just Like That.

La cadena HBO Max será la encargada de la distribución del material.

Surge la polémica

Junto con la noticia de la confirmación de este reinicio, nació la polémica porque una de las cuatro amigas protagonistas no será de la serie original.

Se trata de la actriz Kim Cattrall, quien le dio vida a Samantha.

Te interesa: Sarah Jessica Parker confirma regreso de "Sex and the City" sin Kim Cattrall

Las diferencias con su colega Sarah Jessica Parker se profundizaron y ella no quiso formar parte.

Otra ausencia

Ahora se suma otra importante ausencia en And Just Like That y se trata del amor de la protagonista principal Carrie.

El actor Chris North no cerró contrato y el personaje Mr.Big no aparecerá en la pantalla.

Todo apunta a que la nueva serie de Sex and the city, llamada And Just Like That, no contará con el actor Chris Noth en el papel de Mr. Bighttps://t.co/VVrZJ81GpG — Publimetro México (@PublimetroMX) February 20, 2021

El argumento

Todavía no se devela cómo justificarán su ausencia, si Carrie estará separada, viuda o con una relación a distancia.

Mr.Big se convirtió en un personaje central de Sex and the City ya que apareció de forma intermitente en todas las temporadas como así también formó parte de las dos películas en las que hasta se casó con Carrie de una forma muy romántica.

Malas noticias

Pero esa no es la única mala noticia.



Parece que todas las parejas de las protagonistas de Sex and the City quedaron afuera.

David Eigenberg, el actor que le dio vida a Steve Brady, el novio y luego esposo de Miranda tanto en la serie como en las películas tampoco estará en esta nueva versión producida por Sarah Jessica Parker.

La vuelta de «Sex and the city» tiene una nueva baja que enojará a sus fans https://t.co/I6PwJOt4oP — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) February 22, 2021

Memes

Los fanáticos de la serie no lo dejaron pasar y se indignaron sobre todo por la ausencia de Mr.Big y hasta crearon innovadores memes repudiando la decisión del equipo de producción de And Just Like That que veremos pronto por HBO Max.

¿Como que Mr. Big no va a regresar en SATC? pic.twitter.com/iufEmKvdhk — pichón 🐦 (@PalomaSendra13) February 19, 2021

Con información de redes sociales y terra.com.mx