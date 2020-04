Más cerca de sus seguidores

A favor Carlos Rivera del uso de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En esta crisis mundial por la pandemia del covid-19, las redes sociales son una herramienta fundamental de comunicación y entretenimiento, lo que muestra que tienen el poder de cambiar al mundo, así lo considera Carlos Rivera, quien también quiere apoyarse de ellas para animar a sus seguidores.

“Ha sido una sorpresa. Cuando las redes sociales son bien usadas realmente pueden mover al mundo y ahora son un medio de información, de entretenimiento; hoy que no podemos visitar a nuestras familias son una manera también de verlos. Lo mismo sucede con nosotros como artistas, con nuestro público: es una oportunidad de saber que están ahí”, comentó el cantante.

Mediante un concierto en redes sociales que se realizó anoche, Rivera espera contribuir a que la gente se quede en casa.

“Estamos apoyando también la iniciativa mundial de no salir de casa, para que la gente no se siga contagiando dentro de lo que cabe; sabemos que también hay gente que por necesidad no se puede guardar pero los que no tengan nada que hacer afuera, que no salgan. Eso es algo que los artistas estamos apoyando”, comenta Carlos Rivera.

También afirmó que es un buen momento para distraer a las personas un poco de todas las noticias malas que rodean a las personas últimamente.

“Es la oportunidad de salirnos un poco de todo lo que está pasando, de las noticias y hacer lo que la música siempre ha hecho: que sana el corazón, es un arma pura que nos ayuda en cualquier momento”, indicó.

También es una oportunidad de pasar un momento íntimo con sus seguidores, que le pidieron las canciones que querían escuchar en el concierto.

“Ahora existe la posibilidad de estar a gusto desde la sala de tu casa con esas canciones que nacieron desde la inspiración y contarles un poquito de ellas”.

