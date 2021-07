Matan a "Hello Kitty", cantante evangélica, en un tiroteo

Rayane Nazareth mejor conocida como "Hello Kitty" era buscada por narcotráfico y robo, pues formaba parte de un grupo delincuencial.

BRASIL.— Una cantante evangélica que era apodada “Hello Kitty”, falleció en una balacera. La joven de 21 años dejó la música para unirse a un grupo delictivo en el que se convirtió en narcotraficante, sicaria y una de las más buscadas por las autoridades de Brasil.

Hello Kitty é morta pela polícia. pic.twitter.com/uIYToQnvYU — Crimes Reais (@CrimesReais) July 16, 2021

La muerte de la joven se dio luego de que la policía realizó un operativo en la comunidad de Complexo Do Salgueiro con el fin de detenerla.

La Policía Militar del país informó que la detención comenzó luego de recibir una llamada de denuncia, en la cual aseguraban que los integrantes de una familia habían sido tomados como rehenes.

Tras la llegada de la policía al lugar hubo un "intercambio de disparos" que terminaron hiriendo a "Hello Kitty", quien fue trasladada a un hospital, pero no sirvió de mucho pues la joven llegó sin vida al nosocomio.

De acordo com o Hospital estadual Alberto Torres, eles foram levados dentro de um carro blindado até o local, mas deram entrada na unidade já mortos. Depois foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. pic.twitter.com/xnD85iQpdX — Crimes Reais (@CrimesReais) July 16, 2021

Una cantante religiosa que se cambió al "lado oscuro"

La muerte de la joven causó impactó pues de acuerdo con medios locales, "Hello Kitty" era una cantante religiosa e incluso formaba parte de círculos religiosos, pero dejó la iglesia y su vida dio un giro.

AMIGA DIZ QUE HELLO KITTY IA VOLTAR PARA IGREJA.

Uma amiga de Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, de 21 anos, a traficante Hello Kitty, morta durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, garante que ela pretendia voltar para a igreja pic.twitter.com/bbjktH13eA — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 21, 2021

Incluso en redes sociales circulan fotos en las que se muestra a Rayane Nazareth posando con rifles y otras armas de fuego

“Hello Kitty” era investigada por tráfico de drogas, robos y homicidios. Desde 2018 estaba en la mira por su participación delictiva, que solía cometer acompañada de su novio y cómplice, quien conducía una motocicleta, reportó un medio local.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e policiais civis fizeram uma incursão emergencial para checar a denúncia. Hello Kitty era braço direito do pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o 'Vinte Anos', apontado pela polícia como chefe do tráfico. Ele também morreu na operação. pic.twitter.com/0l7LLGyJ5a — Crimes Reais (@CrimesReais) July 16, 2021