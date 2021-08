Mathew Mindler, famoso actor desaparecido, es hallado muerto

ESTADOS UNIDOS.- El joven actor Matthew Mindler fue encontrado sin vida a los 19 años tras haber desaparecido varios días.

"Con un corazón afligido les comunico la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville", apareció en un comunicado de prensa.

"Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este momento difícil. Se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición. La policía de la Universidad de Millersville y las agencias de aplicación de la ley del área lo habían estado buscando desde ese momento", añadieron.

Matthew fue encontrado sin vida en la mañana del sábado 28 de agosto, en Manor Township. Su cuerpo lo llevaron al Centro Forense del Condado de Lancaster por el forense para una mayor investigación".

La última vez que vieron a Matthew Mindler

El joven fue visto por última vez el martes por la noche, pero no se informó de su desaparición hasta el miércoles.

Mientras la policía lo buscaba, no hubo ninguna actualización. Las extrañas circunstancias que llevaron a su muerte llevaron a la policía a abrir una investigación, sin que aún se haya confirmado la causa del deceso.

Actor infantil famoso

Mindler apareció en: 'Bereavement', 'Last Week Tonight with John Oliver', 'Chad: An American Boy' y el cortometraje 'Frequency', pero saltó a la fama con 'Our Idiot Brother'.