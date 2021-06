Mati Álvarez se fue a vacunar a EE.UU; reveló por qué no esperó

EE.UU.— Mati Álvarez, la campeona del reality "Exatlón", se fue a vacunar a Estados Unidos en un viaje "exprés" junto a su familia.

En su cuenta de Instagram, Mati subió una historia en la que explica por qué tomó la decisión de inmunizarse en aquel país.

¿Por qué no espero a ser vacunada en México?

Según la atleta de Exatlón, se prepara para ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero no como deportista, sino como parte del equipo que hará la cubertura de Tv Azteca.

Sin embargo, Mati Álvarez felicitó a Carolina Mendoza, conocida como "Sunshine" en Exatlón, quien calificó a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en natación. Ella es novia de Aristeo, otro participante del reality.

Mati Álvarez vs Casandra Ascencio

Mati fue la campeona de la cuarta temporada de Exatlón, como ocurrió en ediciones pasadas, con lo que obtuvo un alto premio económico, que provocó dimes y diretes con su excompañera de realiy, Casandra Ascencio.

Tras el final de Exatlón, Casandra fue cuestionada sobre su relación con Mati, a lo que ella respondió que se llevan bien, "pero hay un tema que es delicado".

El novio de Casandra, Christian "Yomi" Anguiano Flores, reveló que ambas hicieron una promesa de compartir el premio si llegaban a la final, pero Mati Álvarez no cumplió.

Al respecto, Mati dijo que "ese trato sí fue así, no lo voy a negar", pero explicó que "Casandra no iba bien en puntos y me pidió que la dejara ganar para que ella llegara a la final".

Molesta, Mati respondió que desde que ella regresó a Exatlón tras ganar la copa, "Casandra ya estaba hablando mal de mí" y que incluso "me llamó perra a nivel nacional".

Poco después de la entrevista de Mati en "Ventaneando", Casandra hizo una transmisión en sus redes sociales en donde reclamó al programa de Pati Chapoy su derecho de réplica. "Al final, no me interesa tu dinero. Te lo puedes quedar", dijo la basquetbolista a Mati, de quien reiteró no cumplió con su palabra.

