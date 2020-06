Matteo Bocelli disfruta a su papá en la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Matteo Bocelli celebra la recuperación de su padre, el intérprete italiano Andrea Bocelli, quien sufrió de Covid-19 y se siente muy feliz de haber podido convivir más con el famoso cantante de música clásica durante la cuarentena.

“Él se siente muy bien, mi padre realmente tiene mucha suerte porque padeció el contagio del virus, pero no sintió ningún síntoma, fue raro y lo digo con mucho respeto a todas las personas que han tenido el virus y que la han pasado muy mal. Creo que en nuestra situación todo está saliendo muy bien y lo estamos tomando de la manera más positiva, y espero que podamos salir de toda esta situación lo más pronto posible”, comentó Matteo.

“He tratado de sacar la parte más positiva a esta situación, he tenido la oportunidad de poder estar con mi familia, para mí esto se ha convertido en algo muy importante, porque desde que era un niño mi padre normalmente no tenía mucho tiempo, viajaba mucho y ahora he podido estar mucho tiempo con él, hemos vivido hermosos momentos, realmente hemos sido muy afortunados”, añadió.

El cantante describió a su padre como un gran maestro, que ha sido su guía en todo momento y le ha brindado apoyo, un amor incondicional y, aunque es estricto, Matteo se lo agradece, ya que considera que por eso él ha logrado posicionarse hasta donde está.

“Del lado de la música me ha dado muchos 'tips', muchas sugerencias, creo que sus enseñanzas me han ayudado a aprender las técnicas de canto muy rápido, pero en otro aspecto es un padre muy estricto desde que era un niño, pero creo que debo agradecerle mucho, porque gracias a eso pude estudiar música, desde los 10 años y me ha dado la oportunidad de empezar con mi carrera”, expresó.

“No existe ninguna presión por ser hijo de Andrea Bocelli”, informó el intérprete, debido a que siempre han cantado juntos desde que era niño, al contrario se siente feliz de que estén juntos en la música, y pueda convivir más con su padre cuando está haciendo giras.

“Honestamente cantar con mi papá es algo que usualmente hago, así que es algo muy natural, para mí interpretar con Andrea Bocelli es cantar con mi papá, y no me siento ni nervioso, ni siento presión, de hecho puedo decir que es todo lo contrario, me siento muy feliz porque he podido ir a todas partes del mundo con él y hemos pasado mucho tiempo juntos, todo en torno a la música”, indicó.

Síntomas leves

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo covid-19, pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos. El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, informó a la prensa el tenor italiano.