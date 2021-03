Matthew McConaughey aspira a la gubernatura de Texas (vídeo)

El actor Matthew McConaughey dice que considera seriamente postularse como candidato de gobernador de Texas, su estado natal.

La estrella de "True Detective" señala que está evaluando esa posibilidad y que posiblemente será lo que quiere hacer en el próximo capítulo de su vida.

En un episodio reciente del podcast "The Balanced Voice" de Crime Stoppers of Houston, McConaughey le dijo a la conductora Rania Mankarious que lanzarse a gobernador es "una verdadera consideración", citó CNN.

"Estoy evaluándolo ahora de nuevo, ¿cuál es mi papel de liderazgo?", dijo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se enfrenta a la reelección el próximo año.

En noviembre pasado, Matthew McConaughey respondió la misma pregunta en "The Hugh Hewitt Shoe".

Su respuesta en ese momento fue un "no lo sé".

"Quiero decir, eso no dependería de mí. Dependería de la gente más que de mí", añadió.

My new podcast “Just Getting Started” drops tomorrow.



It’s all about the origin stories of my guests and what you can perhaps glean from them if you need a boost on how to just get started down your path.



My first guest: @McConaughey



Subscribe: https://t.co/tTfCWFjQb9 pic.twitter.com/HAvGGsKgOd