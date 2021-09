Matthew Mindler, el exactor infantil, se suicidó, afirma la Policía

Matthew Mindler, el exactor infantil fue encontrado muerto el sábado pasado cerca de su campus universitario en Pensilvania.

Este miércoles 1 de septiembre, la oficina del forense del condado de Lancaster dictaminó que el joven de 19 años murió por suicidio.

Aunque la causa de la muerte de Matthew aún no se determina en espera de los resultados de toxicología, informó TMZ.

Como Grupo Megamedia informó, Matthew Mindler desapareció días antes de que lo encontraran muerto el sábado por la mañana en Manor Township, una comunidad cerca de la Universidad de Millersville.

Ahí, el joven asistió como estudiante de primer año, según anunció Daniel A. Wubah, director de la escuela, por medio de un comunicado.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm