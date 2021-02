Locutor compara a BTS con ''un virus como el Covid'', ARMY reacciona

Las fanáticas de BTS y otros grupos de K-Pop sumaron fuerzas para exigir a una emisora radiofónica que se disculpara por los comentarios “racistas” y “xenófobos” emitidos por su locutor Matthias Matuschik, quien comparó la popularidad del grupo con “un virus parecido al Covid-19.

Las declaraciones de Mutuschik se dan luego de la presentación de que BTS presentó su primer MTV Unplugged, en el cual incluyó un cover de la canción “Fix You”, que incluso contó con el respaldo y apropiación de la propia banda Coldplay.

El locutor concluyó sus opiniones sentenciando que “BTS merece ir de vacaciones a Corea del Norte por los próximos 20 años” por haber cantado “Fix you”.

Ante esto, las llamadas ARMY convirtieron en tendencia etiquetas como #Bayern3racist, #RassismusBeBayerns3 y #Bayern3Apologize, para exigir al conductor que emitiera unas disculpas por sus comentarios. Especialmente en un periodo en el que se han registrado varios ataques a personas asiáticas, varios de ellos debido a la actual pandemia.

Cada vez que aparece este vídeo en mi tl me pongo tan mal, está chica no hizo nada malo para que se burlaran de ella! ELLA MERECE EL MISMO RESPETO QUE TODXS La sociedad tiene que cambiar ya! RACISM IS NOT AN OPINION #RacismBayern3 #Bayern3Racist pic.twitter.com/bU3IhaKufe

En un comunicado, la radiodifusora lamentó que las fanáticas de BTS se sintieran ofendidas al respecto, pero aclaró que los comentarios se dieron a título personal.

A radio host in Germany is coming under fire after comparing boy band #BTS to a “virus” and saying he hopes for a vaccine against it.



“This is racism. Realize what you’ve done and apologize properly,” one comment read. @BTS_twt https://t.co/oTiZAbjuJo pic.twitter.com/4CZHvmhETM