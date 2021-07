Mauricio Castillo y Pedro Sola, actores de doblaje

CIUDAD DE MÉXICO (El Univesal).— Volver a dar voz a los personajes de la película “Hotel Transylvania” es para Mauricio Castillo y Pedro Sola una manera de pasar a la posteridad, porque saben que gracias a este trabajo muchas generaciones conectarán con ellos.

“Siempre quise hacer doblaje, era algo que me faltaba, es divertido y entretenido, pero algo que es increíble y que no pensamos muchos, es que la voz se va a quedar ahí para toda la vida, cuando en un futuro las nuevas generaciones se pregunten quién daba voz a Frank, espero que alguien les diga que yo, eso para mí es un honor”, dijo Mauricio Castillo, quien desde la primera entrega de “Hotel Transylvania” da voz a Frankenstein.

A sus 74 años de edad, Pedro Sola está viviendo su momento de popularidad en un sector que no es el suyo y este trabajo de doblaje viene a coronar este logro.

“Cuando empecé en 'Ventaneando' a la gente que le gustaba mi trabajo eran señoras y uno que otro señor, pero los jovencitos no, con Internet donde todo queda grabado, como cuando me equivoqué con la mayonesa, o me comí la mosca, o me di un sentón, a niños y jóvenes les gusta mi trabajo”.

Pedro Sola explicó que su único acercamiento al doblaje fue a través de Vanessa Acosta, quien dio voz a “Sabrina, la bruja adolescente”, a quien una vez acompañó en una sesión de doblaje y quedó sorprendido con este arte, como él lo define.

“Es increíble cómo a través de la computadora ajustan las frases para que queden sincronizadas con los labios”, expresó Sola.

En esta cuarta y última entrega de “Hotel Transylvania”, que se estrenará en septiembre, Sola vuelve a dar vida al doctor Van Helsing, quien esta vez es un robot que crea una máquina que convierte a los monstruos en humanos.

Por su parte, Castillo presta su voz a Frank, papel que conoce muy bien.