Mauricio Clark en busca de trabajo como chofer o asistente para sobrevivir

El exconductor de espectáculo estaría pasando una difícil situación económica que lo habría orillado a buscar trabajo con urgencia.

MÉXICO.— Mauricio Clark, quien fuera un personaje de la farándula tras sus declaraciones sobre su orientación sexual y su "conversión" a la heterosexualidad, ahora vuelve a ocupar los titulares debido a su situación económica actual.

Misma que al parecer es muy precaria y lo tiene al borde de la crisis.

A través de redes sociales, el experiodista de espectáculos en Televisa dio a conocer que se encuentra desempleado, y por tal razón se encuentra enfrentando graves problemas económicos.

Además, Clark aseguró que lo tienen bloqueado en las televisoras por lo que volver como conductor de espectáculos, no lo considera una opción.

Es por ello que a través de su cuenta Twitter pidió a los usuarios le ayuden a encontrar o le den trabajo, ya sea como chofer o asistente personal.

Familia querida, como algunos de ustedes saben, hoy la mayoría de las empresas son #progay y me tienen bloqueado.



Me encanta trabajar y al igual que millones también necesito trabajo.



No me da pena ni miedo empezar de cero. Ofrezco mis servicios como chofer/ asistente personal.