MÉXICO.— Mauricio Clark toma con humor los estragos que ha dejado en su cuerpo las adicciones a las drogas y al alcohol.

Eso lo ha llevado a incluso compararse con Michael Jackson, al menos en lo que se refiere a la nariz que tiene y que es similar a las que en sus últimos años tenía el Rey del Pop.

A través de sus redes sociales Clark posteo diversas imágenes en las que se compara con el perfil de Michael.

También posteó otras fotos en las que ambos aparecen con tapabocas.

No, no escondo que no tengo nariz como Michael Jackson. Me protejo del COVID-19. 😂😂😂 pic.twitter.com/gwo13KqWLZ