Mauricio Clark “traiciona a Cristo” comprando drogas

Mauricio Clark admitió que recayó en las drogas, tras filtrarse un audio en el que explica que le “duele” utilizar el dinero de sus conferencias para su adicción.

“Ahorita lo que me duele es que estoy traicionando a Cristo y ocupar el dinero que me está dando después de haberme quedado sin un peso”, dijo Mauricio Clark.

El audio de 13 minutos fue difundido en Youtube por una agencia de paparazzis, Mauricio platica que volvió a drogarse después de Semana Santa al volver de un viaje a Colombia.

A través de Twitter, Mauricio explicó que la recaída se trato de “un momento de debilidad, que no justifico sino hago frente con valentía y dignidad”.

También añadió que al fotógrafo que difundió el audio llegó a considerarlo su “hermano del mismo dolor”, pues era parte de Alcohólicos Anónimos.

En el audio, Mauricio explica que desde hace cuatro días veía a fotógrafos afuera de su casa, con una “coordinación maravillosa” e incluso los invito a pasar.

“La cagar… en algo, ninguno pasó, por el reflejo del vidrio querían tomar las fotos y estaban por todos lados, en las paredes de mi cuarto, nos comunicamos con puros sonidos”, detalló.

“Ni me acosté con nadie”

Aclaró que su recaída fue únicamente hacia las drogas. “Ni me acosté con nadie, osea nada, no tengo sexo desde hace más de dos años. Aunque me ponga de cabr… buscando sé que no lo hago”, dijo.

“Tú y yo sabemos que yo siempre me drogo solo, me da tanta paranoia que no hago nada wey”, añadió.

El objetivo de la llamada era pedirle al fotógrafo que al difundir las imágenes, se omita los días que llevaba drogándose y únicamente se publique que “fue un tropezón y fue en estos días”.

“Te lo pido por mi mamá, mi jefe y la gente”, suplicó Mauricio.

Carlos, fotografo reconocido quien difundió dicho audio, llegué a considerarlo un hermano del mismo dolor, pues siendo parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA), le pedí ayuda en un momento de dolor y fragilidad.



Hoy en misa, lo perdoné y le pedí a Cristo por su vida. pic.twitter.com/5bF65fr6sm — Mauricio Clark 🇲🇽🇺🇸 (@clarketo) June 29, 2019

Al ser cuestionado sobre cuántos días llevaba en la recaída, dijo que de “lunes a jueves” y que no quería ni sacar cuentas del dinero gastado. “Si pedí un chin…”, admite.

“Con ganas” de matarse

Mauricio aseguró que su preocupación se debía a que “la gente no entiende lo que es una adicción”. “Hay tropiezos en un buen proceso; por más que este pegado a Cristo sigo siendo ser humano e igual de vulnerable. Me tienes aquí llorando con ganas de matarme”.

Hoy subí este tuit, refiriéndome a lo que el mundo heterosexual ofrece. Contrario a lo que sucedió con la comunidad LGBT, que exige tolerancia y no se han cansado de ofender, la mayoría de los mensajes heteros son de aceptación, sin ofensas y entendiendo el mensaje. ¡TOLERANCIA! pic.twitter.com/xcfdB4Irdb — Mauricio Clark 🇲🇽🇺🇸 (@clarketo) June 26, 2019

También añadió que no era fácil pues las personas simplemente “juzgan y etiquetan”.

Sobre su “proceso de sanación” aseguró que en ocho ocasiones se sometió a la experiencia de “cuarto y quinto paso” referente a los Alcohólicos Anónimos y sin embargo aún tiene “tropiezos”.

Tras la publicación en Twitter donde asegura “perdonó” al fotógrafo que filtró el audio, Mauricio Clark se ha mantenido inactivo de las redes sociales.