Mauricio Islas salió del bache

Pensó en quitarse la vida y desea que Lyle lo supere

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Mauricio Islas pensó en el suicidio tras ser acusado en 2004 de violar a Génesis Rodríguez, la hija del cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”.

En entrevista con “Venga la Alegría”, Islas fue cuestionado sobre las versiones que aseguran que el actor Pablo Lyle está en depresión tras ser acusado de homicidio involuntario, y aunque no opinó sobre este caso sí compartió su experiencia: “Yo sí estuve dispuesto y sí lo llegué a pensar (quitarse la vida). Es un tema que sí lo piensas porque llega un momento que sientes que perdiste todo, hasta que te vas dando cuenta que no, pero mientras está el proceso… creo que lo que necesita es mucha contención, él está apoyado por su familia, eso es muy importante”, externó.

Mauricio Islas reconoció que la gente te juzga muy fuerte antes de que se revele la verdad y agradece que lo que le ocurrió haya sido en Estados Unidos. “Agradezco mucho que me haya pasado ahí porque eres inocente hasta que te demuestren lo contrario y en México eres culpable hasta que demuestres tu inocencia; es bien fuerte porque todo mundo te juzga y tú estás en medio, yo por ejemplo decidí no hablar, vivir mi proceso, y el resultado es que estoy afuera, no perdí mi trabajo”, reconoció.

Islas espera que Pablo Lyle pueda salir bien librado del problema que enfrenta y que así como a él, le toque salir y dar gracias a Dios. “Yo salí y le pedí al cielo, a mi ser superior ‘ayúdame’, encárgate de lo que no es, te juro que yo me voy a encargar de lo mío”, recordó.

El actor adelantó que prepara el libro “Saca la casta”, en el que cuenta su vida.