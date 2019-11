Mauricio Mancera se va de “Hoy” pero aclara y pide no culpar a Legarreta

MÉXICO.— Mauricio Mancera se va de “Hoy”, así lo informó hace unos días a través de su cuenta de Twitter, y pidió no culpar a Andrea Legarreta por ello.

Si me voy de Hoy, pero mi @AndreaLegarreta no tiene nada que ver!

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal. https://t.co/GsdL5iw7jQ