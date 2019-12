Mauricio Martínez como fénix que resurge de lo peor

México (Notimex).- El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez dio a conocer que sufrió depresión cuando por cuarta ocasión le diagnosticaron cáncer de vejiga, en julio de 2018.

Recordó que en el tercer día que ofrecía funciones del musical “On your feet” en el Teatro Pantages del Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California, sangró y tuvo que trasladarse al médico.

“Estaba en la cima. En la alfombra roja había estado con mi mamá, con Angélica María, mi mánager, Gloria y Emilio Estefan, así como varias citas con agentes y productores, era la gran parada del tour”, platicó a la prensa.

Debido a que el cáncer reincidió, Mauricio Martínez sólo ofreció una semana de funciones y después inició un tratamiento médico para combatir al mal. “Caí en depresión y no podía venir a México porque estaba con el tema migratorio. Me hallaba solo, sin pareja y sin mi familia”.

“Emilio y Gloria pararon todo. Él me ofreció su avión y su casa, es como un padre para mí. A Gloria, para que no se sienta, le digo que es mi hermana porque se ve hermosa y está muy joven todavía, son encantadores. Me fui a Miami con ellos a descansar a la playa, a platicar de la vida”.

Mauricio Martínez, quien ha participado en series como El vato y Señora acero, destacó que a lo largo de su vida se ha topado con grandes amigos y nobles de espíritu, pero la pareja Estefan es inigualable.

“Entendieron perfecto, sobre todo porque a ella le pasó lo mismo estando de gira. Sufrió un accidente que casi la deja invalida o muerta. Gloria entiende más que nadie. Me decía: ‘ya no regreses a la gira y yo le respondía que tenía que volver”.

