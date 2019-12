Mauricio Martínez logra sold out en su regreso a México

Mauricio Martínez aprovechó su visita a México para dar una función con “Fuera del elenco“;show que sirve para darse rienda suelta y por fin cantar todas aquellas canciones que por una o por otra razón nunca ha podido cantar ante el público.

El cantante anunció a través de las redes sociales que logró un sold out para el concierto que marca su regreso al país.

Te puede interesar: Mauricio Martínez vive sus sueños desde Nueva York

“Hay musicales en los que no he participado como Cats, Rent o Chicago en los que no se ha dado la oportunidad o que no hay personajes, pero que siempre he querido cantar”.

En los últimos años, Mauricio ha cumplido el sueño de cualquier actor de teatro: presentarse en los escenarios de Broadway, con la puesta en escena “On your feet”.

“Ha sido un sueño hecho realidad, desde que tengo uso de razón he querido estar en Broadway, se me cumplió hace dos años y medio y no pudo ser una mejor obra para comenzar mi carrera en NY que la historia de Gloria y Emilio Estefan, allí se unieron dos mundos, el mundo musical de Broadway y el latino”, explicó.

“Irme de gira por todo EU con esta obra que es muy importante por todo lo que estamos viviendo los latinos”, añadió.

El histrión se dijo contento por este logro y también porque esta es la primera vez que vuelve a la Ciudad de México después de tres años.

Ahora ya tiene la residencia estadounidense, por lo que se dice dispuesto a trabajar en cualquiera de los dos países.

Por lo pronto, ya fue confirmado como uno de los protagonistas del nuevo musical del compositor de Broadway, Andrew Lloyd Webber.

Te puede interesar: Erika Zaba confiesa relación con Ari Borovoy (Vídeo)

El musical llevará por nombre “Unmasked” y se estrenará el 30 de enero de 2020 en el PaperMIll PLayhouse. En la obra, Mauricio será Jesús (de Jesucristo Superestrella), Fantasma (del Fantasma de la ópera) y Che (Evita).

Fuera del elenco se presentará hoy en el Foro Viena, a las 22 horas. El pasado 2 de noviembre se presentó con Broadway sinfónico.

Síguenos en Google Noticias