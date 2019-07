Mauricio Martínez vive sus sueños desde Nueva York

Mauricio Martínez vive el sueño en Nueva York con importantes proyectos.- Foto: Instagram El actor y cantante tiene proyectos tanto en teatro como la música.- Foto: Instagram El actor ganó un Emmy gracias a la serie "El Vato".- Foto: Instagram Mauricio destaca no sólo por su talento sino por siempre mostrarse positivo.- Foto: Instagram Su talento lo ha llevado a Broadway.- Foto: Instagram Su talento lo ha llevado a Broadway.- Foto: Instagram Desde el 2016, Mauricio Martínez se mudo a Nueva York para abrirse puertas.- Foto: Instagram Mauricio Martínez comparte sus proyectos en puertaSu talento lo ha llevado a Broadway.- Foto: Instagram Gracias a su talento en teatro musical, Mauricio ha conseguido importantes proyectos en Nueva York.- Foto: Instagram El mexicano ha logrado abrirse paso en Nueva York.- Foto: Instagram ❮ ❯

El actor y cantante Mauricio Martínez vive un gran momento en Nueva York con distintos proyectos en puerta; incluyendo una gala en la que mañana se presentará junto a Joel Grey, ganador del Tony y el Oscar.

Además, se encuentra desarrollando un musical, preparando su nuevo material discográfico y a finales de mes grabará un cortometraje.

A través de redes sociales, Mauricio Martínez difundió un comunicado acerca de todos los proyectos que tiene para los próximos meses, así como enfatizar que se encuentra libre de cancer, el cual venció por cuarta ocasión el año pasado.

Ante la insistencia de distintos medios de comunicación para hablar sobre su vida personal, Mauricio detalló que todo lo que comparte acerca de su salud y vida es parte de una “responsabilidad de ayudar” a sus seguidores a través de la “mucha o poca información” que le ha tocado vivir.

“Si puedo poner mi granito de arena para seguir creando apertura y sensibilizar a más gente, lo seguiré haciendo siempre”, compartió.

Sus proyectos

Detalló que a finales de mes participará como invitado especial en la fiesta anual de la casa productora “in live & color”, con quienes desarrolla el musical “Present perfect”.

Acerca del cortometraje, detalló que se llama “How they met themselves” y será grabado en Nueva York, bajo la dirección del mexicano Jesús Alarcon.

Mientras que de su nueva producción discográfica aún no reveló más detalles, solo que trabajará con un productor al que “adora”.

A finales de agosto, su espectáculo “De México to Broadway” volverá al escenario 54 Below bajo la dirección de Jaime Lozano, con quien también tendrá un concierto titulado “Songs by an inmigrant”.

La decisión de no hablar acerca de su vida personal se debe a que no quiere arruinar la sorpresa “dando entrevistas sobre la trama de lo que será mi autobiografía”.

Mauricio Martínez resaltó que en televisión ganó el Emmy por la serie “El vato” que protagoniza junto a El Dasa y Cristina Rodlo.

“Por lo que pueden ver, soy un hombre feliz, pleno, orgulloso de la vida que llevo, agradecido de ser sobreviviente de cáncer de vejiga por cuarta vez, soltero, viviendo mi sueño en Nueva York y dedicado al 100% en mi bienestar personal, espiritual y profesional, lleno de proyectos increíbles”, enfatizó Mauricio.

Quiere eliminar el estigma

Tras publicar una fotografía en días pasados donde se le observa con una bata de hospital, previo a una cirugía, algunos de sus seguidores se alarmaron.

Sin embargo, Mauricio aclaró que únicamente se sometió a un procedimiento para eliminar algunas piedras en la vejiga, producto de la calcificación a raíz de la quimioterapia que ha recibido en los últimos nueve años.

“Un querido amigo me dijo recientemente que él cree que ser tan abierto y comunicativo sobre mi salud es realmente enriquecedor, pero también útil para los demás. Y ayuda a eliminar el estigma horrible y ridículo de cualquier tipo de enfermedad, pero en particular el cáncer”.

La cirugía fue ambulatoria y un par de días después volvió a los escenarios para presentarse en la serie de conciertos “Broadway sings” con un tributo a Ariana Grande.

“Puedes patear el trasero del cáncer, aparecer en el escenario y poner tu corazón fuera”.- Gloria Montero Leal