Maxine Woodside narra las reacciones al recibir vacuna antiCovid (Vídeo)

Después de comenzar la campaña de vacunación contra el coronavirus el lunes 15 de febrero pasado en México, Maxine Woodside informó que ya fue inoculada y presentó algunos malestares que se atribuyen al antídoto.

La periodista y locutora de radio, de 72 años, recibió la inmunización de la farmacéutica AstraZeneca el martes 16 pasado en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

Recibe la vacuna

“Mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables”, narró la comunicadora en el espacio que conduce en Grupo Fórmula.

Tras recibir el antídoto, Maxine estuvo en observación durante treinta minutos para vigilar cualquier reacción que pudiese presentar. Sin embargo, no fue hasta horas después que comenzó a sentir algunos malestares.

Reacciones

“Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal”, apuntó.

Para contrarrestar los malestares, la ‘Reina de la radio’ tomó un medicamento utilizado comúnmente para reducir el dolor, la inflamación y la fiebre.

Leve dolor

Después de estas reacciones, Maxine reportó que sólo quedó con un dolor leve en el brazo, parecido al que se siente cuando se recibe cualquier otra vacunación.

De acuerdo con el relato de la conductora, la actriz Ana Martín recibió la inoculación en la misma alcaldía que ella hace algunos días, aunque no hay reporte de que la artista presentara alguna reacción adversa atribuible a la vacuna.

Con información de redes sociales e infobae.com