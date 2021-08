Maya llega en octubre a Netflix

LOS ÁNGELES (EFE).— Rita Moreno, Zoe Saldaña, Diego Luna y Gael García Bernal son solo algunas de las voces que participarán en el doblaje de “Maya And The Three”, la serie de animación llena de sabor latino que escribió y dirigió el mexicano Jorge R. Gutiérrez para la plataforma Netflix.

Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Pérez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui, Eric Bauza y el propio Jorge R. Gutiérrez completan el elenco de voces de la serie.

El´primer tráiler de “Maya And The Three” fue presentado ayer.

Con nueve episodios que se estrenarán en otoño, esta serie gira en torno a la mitología de Mesoamérica y narra la historia de Maya, una princesa que debe reclutar a tres legendarios guerreros para salvar el mundo. El máximo responsable de “Maya And The Three” es Jorge R. Gutiérrez, que firmó la cinta de animación “The Book Of Life” (2014).

Esta película producida por su compatriota Guillermo del Toro que giraba en torno a la celebración mexicana del Día de Muertos recaudó 100 millones de dólares a partir de un presupuesto de 50 millones.

El pasado junio, Gutiérrez señaló en un comunicado que en “Maya And The Three” unió su amor por “las películas de fantasía de todo el mundo” y su pasión por “el glorioso arte mesoamericano del Museo Nacional de Antropología” de su natal Ciudad de México.

“Nuestra joven heroína está amorosamente inspirada en las verdaderas mujeres guerreras mexicanas de mi vida: mi madre, mi hermana y mi eterna musa, mi esposa”, apuntó.

Sandra Equihua, su esposa y colaboradora habitual, también está involucrada en esta serie.

La serie animada “Maya And The Three” cuenta, además del amplio elenco, con música del argentino Gustavo Santaolalla, quien ganó dos Óscar a la mejor banda sonora por “Brokeback Mountain” (2005) y “Babel” (2006).