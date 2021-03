Mayes Rubeo, la mexicana detrás del vestuario para ''WandaVision''

CIUDAD DE MÉXICO.- En cualquier producción cinematográfica o televisiva es de suma importancia el trabajo de las áreas de dirección, fotografía, escenografía y, particularmente en el caso de "WandaVision", el de vestuario.

El reto de esta serie de Marvel Studios era diferenciar cada una de las décadas que se recorren a lo largo de la historia y, de acuerdo con algunas teorías desarrolladas por los fanáticos, el vestuario también está lleno de pistas sobre lo que pasa con cada uno de los personajes.

Pero ¿Quién se encargó de poner todas esas referencias en el vestuario de "WandaVision"? Fue la mexicana Mayes C. Rubeo, nominada al Óscar por su trabajo en el vestuario de "Jojo Rabbit", una película dirigida por Taika Waititi.

¿Quién es Mayes Rubeo?

Esta diseñadora nació en la Ciudad de México en 1962, pero en los años 80 se mudó a Los Ángeles, California, donde estudió diseño de moda en Los Angeles Trade-Tech College (LATTC) y la Universidad de California (UCLA).

Ya en Hollywood comenzó como asistente del departamento de vestuario, pegaba botones y hacía cinturones, pero su sueño siempre fue diseñar prendas para grandes películas, lo que se ha convertido en una realidad.

En 2006 trabajó con Mel Gibson en la cinta "Apocalypto" y en 2009 hizo lo propio en "Avatar", de James Cameron.

Dos de sus trabajos más recientes y exitosos son los realizados para Taika Waititi en "Thor: Ragnarok" (2017) y "Jojo Rabbit" (2019).

El reto de vestir a "Wanda" y "Vision"

Lo complejo del vestuario en la serie de "WandaVision" no era vestir a los personajes, sino lograr realizar un recorrido por las décadas de los 50 hasta principios del 2000, donde cada uno de los personajes necesitaba un look muy específico que no rompiera con la estética de la narrativa y que no revelara demasiadas pistas.

Mayes C. Rubeo explicó que cada uno de los episodios tiene matices del que le precederá, así que no se trata solo de conocer los distintos períodos históricos o estar familiarizado con las sitcoms, sino que en realidad era más complejo.

Obviamente, los fanáticos de Marvel iban a estar atentos a cada detalle, así que "Wanda", "Vision", "Monica Rambeau", "Agnes" y todos los personajes debían usar las prendas exactas, por ejemplo, los disfraces de Halloween inspirados en las versiones clásicas de cada personaje.

Tal vez el vestuario de la época actual no era tan complejo, pero los primeros capítulos en blanco y negro fueron todo un reto y un verdadero aprendizaje sobre los tonos y cómo los colores de las prendas se traducen de distintas maneras hacia el gris, el blanco y el negro.

La diseñadora mexicana reveló que el proceso creativo fue largo, además de que Elizabeth Olsen y Paul Bettany querían probarse cada look para estar seguros de que se trataba de lo mejor para sus personajes.

¿Hay pistas secretas en el vestuario de "WandaVision"?

Aunque Mayes Rubeo no confirma ni niega nada, los fans tienen claro que la ropa y los accesorios de los personajes tienen mucho que decir.

La diseñadora mexicana contó que pasó muchas horas en la mesa de dibujo y que diseñó casi todas las piezas que se ven en pantalla.

"WandaVision" aún no termina, así que será interesante ver lo que Rubeo preparó para los personajes, ahora que se han realizado importantes revelaciones y que la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ha iniciado.