Mayrín Villanueva aspira tener "Mirada de mujer"

Tras varios personajes protagónicos consecutivos, Mayrín Villanueva cambió de registro actoral en 2014 para interpretar a la villana de la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo, historia que encabezaron Silvia Navarro y Jorge Salinas.

En esta ficción, el personaje que interpretaba la actriz mexicana era víctima de las travesuras de los hermanos Lascuráin, especialmente de los gemelos "Guille" y "Alex", interpretados por los ya adolescentes José Manuel y José Pablo respectivamente.

Precisamente, grabando una de esas escenas que tanto divertían al público que se sentaba frente al televisor a ver la telenovela la intérprete de 50 años sufrió una importante caída que le ocasionó un dolor tan fuerte que hasta la fecha lo recuerda.

Mayrín compartió la anécdota en una reciente transmisión en vivo en YouTube, donde durante casi una hora habló con sus fans acerca de su carrera artística.

"En la historia nada más se ven mis patitas así volando y todos: 'Ay, ¿estás bien?' Ya ves que uno nunca quiere aceptar que te dolió. No, no, no, me metí a llorar a mi camerino. Iban a hablar a los médicos y yo: 'No, no, me siento perfecto'. Ya me fui a mi camerino y me puse a llorar del dolor. Sí me pegué horrible".