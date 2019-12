Mayte Lascurain bajó 15 kilos por rara enfermedad

México (Notimex).- La cantante Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, informó que perdió 15 kilogramos de peso a causa de una rara enfermedad que ya tiene bajo control médico.

“Descubrieron que tengo resistencia a la insulina, lo cual significa que el azúcar se maneja mal en mi cuerpo. No es nada grave, pero sí tienes que ponerte a dieta y llevar una vida de diabética, aunque no al extremo ni tener que inyectarte. Sólo hay que estar cuidando el azúcar”, explicó.

Te puede interesar: Erika Zaba confiesa relación con Ari Borovoy (Vídeo)

Recordó que durante un viaje a Chile, al ponerse uno de los vestidos que usaría para ofrecer un concierto, el cierre no le subió y se preocupó.

Su compañera del grupo, Fernanda Meade le recomendó que fuera al doctor, pues no era normal que estuviera subiendo drásticamente de peso cuando su alimentación es sana.

“Lo que hacen es darte una medicina y entras a una dieta que consiste dejar de lado los carbohidratos, no fritos, no azúcares y una estricta rutina de ejercicio. En realidad, no me ha costado nada de trabajo porque ya comía bien”.

Te puede interesar: Mauricio Martínez logra sold out en su regreso a México

Mayte Lascurain admitió que en el ambiente del espectáculo es complicado mantener una figura delgada, pero el público lo exige.

“Sí cometía muchas faltas, por ejemplo, la granola no la cuidaba mucho y otras cositas. Me siento bien y súper agradecida de que no me haya dado diabetes, porque eso ya sería otra historia”, subrayó.

Síguenos en Google Noticias