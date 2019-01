McConaughey y Hathaway, cómplices en el turbio paraíso de “Serenity”

LOS ÁNGELES (EFE).- Entre palmeras, tabernas y barcos pesqueros de un paraíso más turbio de lo que parece se citan de nuevo Matthew McConaughey y Anne Hathaway, que en una entrevista con Efe, para presentar el singular thriller “Serenity”, hablaron sobre lo inútiles que son las disputas y la envidia entre actores.

“Es tan innecesario y tan agotador… Todo el mundo pierde cuando compites en este mundo”, dijo Hathaway sobre las riñas y recelos nada infrecuentes en Hollywood.

“Para mí, ella no es una rival cuando trabajamos juntos. No estamos compitiendo. Si ella quiere decir algo o conseguir algo voy a intentar hacer cualquier cosa, o a veces no hacer nada, para ayudarle a llegar a donde quiere ir”, agregó McConaughey.

“Es una combinación de estar pendiente del otro y de darle su espacio (…). Matthew es un actor brillante y yo voy a hacer mi trabajo (…). Pero cuando entras en un sitio en el que la magia puede suceder, si compites con alguien y lo conviertes en ‘tú contra mí’ haces que la pista de aterrizaje para la magia sea muy estrecha y que la mayoría de las veces no des con ella”, completó la actriz.

La ganadora del Óscar por “Les Misérables” (2012) y el vencedor de la estatuilla por “Dallas Buyers Club” (2013), que son dos de los intérpretes más cotizados y admirados de Hollywood en la actualidad, encabezan el reparto de “Serenity”, que llega este viernes a los cines estadounidenses.

Llena de sorpresas

Aunque pueda parecer un cliché, “Serenity” es uno de esos oscuros y enigmáticos thrillers con conejo en la chistera de los que no se puede contar mucho de su historia sin desvelar todas las sorpresas y trucos de su insólita narración.

Con dirección y guion de Steven Knight, que escribió “Eastern Promises” (2007), “Serenity” toma como protagonista a Baker Dill (McConaughey), un hombre que, para huir de su pasado, se ha instalado en una isla paradisíaca donde trata, por todos los medios, de pescar un enorme atún.

No obstante, su frustración y fracaso constante en el mar quedarán en un segundo plano cuando su exmujer Karen (Hathaway) aparezca de repente exigiéndole que asesine a su marido, que abusa de ella.

En un hotel de Los Ángeles (EE.UU.) a escasos metros del océano Pacífico, un escenario muy apropiado para la trama de “Serenity”, McConaughey y Hathaway abordaron la que es su primera colaboración juntos desde que brillaron en la aclamada “Interstellar” (2014).

Cómplices y muy cercanos entre sí durante toda la conversación, cada uno adoptó su papel: él, el de un actor de aire místico y reflexivo capaz de discurrir ampliamente sobre lo divino y lo humano en cada respuesta; y ella, la de una actriz precisa, muy educada y aguda en cada contestación.

Le atrajo su personaje

“Del guion me atrajo el personaje de Baker Dill como alguien que es un detective de su propia vida. Un detective tratando de resolver, volviéndose loco para resolver, si son reales y si la vida que están viviendo es real”, apuntó McConaughey.

“Interpreto a un personaje que tiene al cien por cien una obsesión vital: pescar al pez”, indicó sobre un papel con evidentes reminiscencias a la obra de Ernest Hemingway.

“Pero se me presenta, a través de este fantasma del pasado (su exmujer), una nueva posible obsesión: mata a este hombre”, agregó al referirse a “una obsesión que consume a la otra”.

Lisonjas mutuas

Junto a un reparto con otros artistas destacados como Diane Lane o Djimon Hounsou, McConaughey aseguró que Hathaway es la definición de “una verdadera profesional”.

“Entre escenas no conozco a una actriz mejor que Anne”, aseguró ante una ruborizada Hathaway (“No puedes decir esas cosas…”, instó con una sonrisa tímida y casi avergonzada).

“No tienes por qué tener confianza entre actores. Puede funcionar o puedes hacerlo funcionar. Puedes hacer tu trabajo entre ‘acción’ y ‘corten’ y eso es todo (…). Pero con eso viene un largo etcétera… Se convierte en algo desafiante cuando no tienes lo que Anne y yo tenemos porque tienes que gastar mucha energía en asegurarte de que ‘Eh, estoy en mi nube entre tomas'”, afirmó.

“¿Puedo decir algo más que me encanta de Matthew?”, pidió Hathaway como réplica.

“Mucha gente vive su vida de acuerdo a un patrón, pero no él. Así que cuando estoy junto a él es como respirar aire fresco”, señaló la actriz, quien remarcó la “amabilidad, generosidad e integridad” de su compañero.