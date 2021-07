"Me da mucho sentimiento": Erika confirma distanciamiento entre los OV7

En un vídeo Erika Zaba se sinceró y habló sobre los conflictos que hay entre los OV7.

CIUDAD DE MÉXICO.— Erika Zaba confirmó que los integrantes de la agrupación musical OV7 viven momentos complicados. A través de un vídeo que publicó en su canal de YouTube, la cantante habló sobre la relación que hay entre ellos.

"Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo los siete ahorita", confesó Erika al ver la escena en la que los OV7 le colocaban el lazo a ella y su esposo el día de su boda. "Me da mucho sentimiento que hoy estamos distanciados", agregó la cantante.

La también youtuber detalló que para ella era esencial que sus compañeros de grupo estuvieran presente en ese día tan especial para ella. También abordó el cómo recibieron a su ahora esposo, "desde un primer momento ellos te adoptaron, te amaron y estaban felices de que me casara con un gran hombre", dijo la miembro de la banda a su esposo.

¿Qué o quién provocó la fractura de OV7?

Lidia Ávila, una de las señaladas como la "culpable" de algunos problemas entre los integrantes de la banda, aceptó que existe una fractura en OV7, pero asegura que ella no es la causante, ya que los supuestos señalamientos en los que se menciona que ella ha tenido una actitud homofóbica hacía M'Balia, por su relación con una mujer son mentira.

Por su parte, Kalimba declaró a los medios que no le habían dicho nada de la serie que estaba realizando su compañero Óscar, y que esperaba que le pagaran por usar su imagen, tras esto se desataron los dimes y diretes entre la agrupación, pero Lidia aclaró que todos sabían, por qué firmaron un contrato.

"Vi sus declaraciones, qué puedo decir, los seis firmamos los derechos para que hablaran de nuestra vida", comenta la cantante.

Lidia adelantó que Ari no aparecerá en la serie porque no quiso ceder sus derechos para el proyecto, y que la gira se canceló porque terminó el contrato.

Recalcó que sí hay una ruptura en el grupo, que no sabe por qué surgió y es un tema que le duele, no tiene contacto con varios integrantes y aunque sabe que se han reunido a ella no la han invitado a nada.