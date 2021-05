"Me drogo, después hago ejercicio": Bárbara de Regil responde a Infante

La modelo y actriz reaccionó con enojo a la declaración que hizo Gustavo Adolfo Infante en la que aseguró que vio a Bárbara drogradísima.

MÉXICO.— Bárbara de Regil reaccionó a las declaraciones que el periodista Gustavo Adolfo Infante hizo hace un par de semanas sobre la supuesta adicción a las drogas que la actriz tenía.

En una emisión del programa "Sale el Sol", el también presentador aseguró que alguna vez la vio llegar muy drogada. Debido a su estado inconveniente, ya no se pudo realizar una sesión de fotos a la que se le había invitado y de la cual estaba a cargo Gustavo Adolfo.

Sin embargo, la protagonista de "Rosario Tijeras" decidió hablar sobre la tremenda revelación que hizo el periodista.

A través de sus historias de Instagram, la ahora estrella de Telemundo decidió responde a sus seguidores un par de preguntas. Mediante una ronda de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó a Bárbara si era cierto lo que había dicho el titular de “De Primera Mano”.

Ante este cuestionamiento, Bárbara de Regil aclarar si era verdad que una vez llegó “drogada” a una cita de trabajo que tenía con el periodista de Imagen Televisión.

"Sí, sí, yo me despierto a las 5 de la mañana. Me drogo. Después hago ejercicio. Entreno duro. Después como sano porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar 12 horas y cuando regreso a mi casa, es más en familia nos drogamos todos. Los amo, obvio no", fueron las palabras de la actriz para negar que sea cierto su consumo de sustancias ilícitas.