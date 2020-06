Bárbara de nueva cuenta es criticada tras filtrase una llamada en la que contesta muy molesta

MÉXICO.— Aunque la actriz se ha retirado de Twitter, sigue generando polémica y ahora que ha sido expuesta por una fan, la actriz no deja de ser el objeto de críticas y comentarios negativos.

A través de un audio compartido en Tik Tok, se pudo escuchar como la protagonistas de "Rosario Tijeras" explota contra una jovensupuestamente fan de Bárbara que quería hacerle una pequeña broma.

En la llamada grabada se escucha cuando Bárbara contesta de mala gana y pregunta qué quien habla, la joven le dice su nombre y de nuevo la actriz la cuestiona ["qué necesita"]. La chica termina pidiéndole que si podría mandar saludos en un video.

En ese momento Bárbara explota y le dice a la fan que está ocupada y que no quiere que la vuelva a molestar y antes de finalizar le aclara a "Nicole" que lo que hizo es "un abuso a su privacidad y una falta de respeto atreverse a hablarle".

"No Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me volvieras a molestar en tu vida. Esto sí me molesta muchísimo. ¿Crees que me puedas ayudar? (...) Te voy a pedir que no vuelvas a pasar mi contacto porque es un abuso a mi privacidad, es una falta de respeto atreverte a hablarme", puntualiza la modelo fitness.