"Me enviaron fotos íntimas de él”: Laura Zapata denuncia a falso obispo

MÉXICO.— Laura Zapata dio a conocer que otra vez tuvo una mala experiencia con una persona que le prestó un servicio para su abuela Doña Eva Mange.

A través de redes sociales, la también política denunció a un falso obispo que ofreció los Santos Óleos a Doña Eva Mange. Laura también indicó que el supuesto párroco ha oficiado misas para sus seres queridos fallecidos.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco 🧵