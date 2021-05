"Me está destruyendo": Eiza González asegura que Hollywood la tiene mal

La actriz alertó a sus fans tras un mensaje en el que aseguró estar muy mal de salud y que el culpable era Hollywood.

LOS ÁNGELES.— Eiza González causó gran alerta entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales. La actriz desató la preocupación, pues aseguró que estaba mal de salud y que Hollywood era quien la estaba destruyendo.

A través de su cuenta de Twitter, Eiza publicó un mensaje en el que se decía aseguraba estar mal mentalmente.

Honestly this industry chips away at me and my mental health so badly sometimes. Like Jesus Christ.