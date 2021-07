''Me gusta poder aportar, aunque sea duda'': Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad opina que su libertad de expresión fue violada al ser censurada en redes sociales; esto luego de que opinara constantemente sobre temas relacionados con la pandemia de Covid-19; la mayoría basados en notas falsas.

"Yo no estoy agrediendo ni ofendiendo a nadie ni soy medio de información ni nada, simplemente soy una persona que externa opiniones y que comparte información que para muchos puede ser falsa, pero que para otro cierto porcentaje importante y cada vez más grande no es falso", cuenta en entrevista.

La actriz señala que se debería de entender que hay que respetar la diversidad de pensamiento porque eso nos hace únicos y más ricos como humanos.

Menciona que si por ser diferente se le ataca no tiene ningún problema, pues no es algo que le ofenda y no lo ve como algo personal porque ya está "en otro nivel de conciencia. Pero me gusta poder aportar aunque sea duda para que la gente piense cuestione e investigue por sí sola".

Paty Navidad y su censura en redes sociales

A la actriz de telenovelas como "Amar sin ley" le han suspendido su cuenta de Twitter cinco veces; en Instagram la han amenazado otras tantas. Dice que no entiende esta situación, pues ella solo expresa sus puntos de vista y no es un medio informativo. Tampoco se ha visto como una líder de opinión.

"Soy una ciudadana más y creo que en las redes sociales lo que se debería de cuidar más es todo lo que hay de pornografia, pederastía, temas agresivos, gente que habla con un léxico que ya ni se entiende porque no es nuestro idioma, que no puede decir dos palabras sin agredir u ofender", comenta.

Paty lamenta que eso no esté censurado pero sí el pensar diferente. Para la actriz no existen teorías de conspiración, pues han señalado en redes que en eso se basa lo que comparte.

"Creo que ahí es donde yo considero que en las redes sociales está muy clara esa dictadura digital, donde tienes que pensar como todos y si no estás fuera de la caja y te van aislando, no tengo problema, yo me integro en lo que pueda y quiera y si los demás no quieren tampoco tengo problema, ellos están en su derecho".

Entre los comentarios que Navidad ha compartido a través de sus redes sociales están los que tienen que ver con la pandemia del Covid-19 en la cual no cree así como tampoco piensa vacunarse contra el virus; aunque sí tuvo que hacerlo para participar en el programa de "MasterChef"..