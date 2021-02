La actriz mexicana habló de su papel en la película "I Care a Lot" que se estrenará en Netflix y en la que comparte créditos con Rosamund Pike.

LOS ÁNGELES.— Eiza González interpreta en "I Care a Lot" a una mujer que no podría ser más políticamente incorrecto. Y al lado de la británica Rosamund Pike se aprovecha del cuidado de ancianos dependientes para robar sus riquezas.

"En esta película nada es correcto, hay muchas cosas que están mal. Pero esa mentalidad de mujeres que hacen lo que quieren me gusta [...]", explicó la actriz en una entrevista.

¿De qué trata el próximo estreno de Netflix: "I Care a Lot"?

En dicho filme Eiza González da vida a 'Fran', la pareja de una cuidadora de ancianos (Rosamund) que, lejos de hacer una buena labor, se aprovecha de la ley de dependencia de EE.UU., para crear una compleja trama en la que roba todas las pertenencias y el dinero de aquellos a quienes supuestamente ayuda.

Cuando encuentran a una mujer millonaria, declarada dependiente por la fuerza, la pareja cree que ha dado con el blanco perfecto hasta que se da cuenta de que la anciana no es tan vulnerable ni tonta como parece.

"Perseguí mucho este personaje [...] Como actriz no puedes juzgar al personaje, tienes que hacer lo que toca [...] Siempre he vivido con una mentalidad de que la mujer no puede hacer esto o si lo hace será una zorra [...] Crecí en un país como México, que puede llegar a ser muy religioso y un poco misógino", aseguró la actriz.

"I Care a Lot" es una de la grandes apuestas de Netflix que llega con un gran aval: La nominación a los Globos de Oro para Rosamund Pike como mejor actriz de comedia.

