“Me llamaban m*ric*”: Kevin Jonas confiesa que sufrió Bullying

Su declaración, parte de un documental

Kevin Jonas, el mayor de los Jonas Brothers, denuncia que las burlas homófobas continúan siendo parte del acoso escolar, algo que él mismo padeció durante su época estudiantil.

Salvando las distancias entre su generación y la actual, el intérprete de 31 años y padre de dos niñas está convencido de que al día de hoy sigue habiendo muchos niños que son marginados realizar actividades o actuar de manera que otros no consideran “masculina”.

“Me convertí en una diana para los abusones. Los niños pueden ser muy crueles a esas edades, sobre todo en mi época. Me llamaban gay, me decían que era un ‘marica’ y me machacaban hasta que llegaba a casa y me echaba a llorar con mis padres”, explica Kevin en el documental que acaba de publicar la banda, “Chasing Happiness”.

Añade que que era aficionado a la “la magia, la gimnasia rítmica” y otras disciplinas que sus compañeros relacionaban con el sexo femenino.

Soledad con Disney

Cuenta que el ser una estrella de la factoría Disney tampoco le ayudó, pues eso solo alimentaba su sentimiento de soledad y discriminación. Para Kevin estar rodeado de reflectores no impidió que padeciera una baja autoestima o incluso sintiera un poco de odio hacia sí mismo cada que sus compañeros se burlaban de él.

“Creo que lo más duro de todo fue, en ese momento, sentirme excluido y no poder conectar con los demás. Aunque había cosas que me gustaban, la verdad es que no llegué a conectar genuinamente con los demás. Los apodos que me ponían los niños eran terribles y utilizados de forma muy despectiva“.

Las declaraciones del intérprete pretenden crear consciencia en los padres y profesores, para no considerar los apodos como algo “inofensivo” para los niños y adolescentes.