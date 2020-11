Me mostré agresiva: Lupita Jones se disculpa por polémicas declaraciones

MÉRIDA.- Luego de la polémica en la que se vio en vuelta en los últimos días, Lupita Jones, Miss Universo 1991, pidió disculpas mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje asegura que se trató de ''una de sus peores apariciones públicas'', además mencionó que se arrepiente de sus palabras.

Luego de las acusaciones de violencia, robo y fraude emitidas por Sofía Aragón, quien representó a México en Miss Universo 2019, Jones hizo un descargo público donde se mencionó que Sofía era manipuladora, falsa e hipócrita.

En el largo vídeo de la Jones hizo una serie de aseveraciones que la puso en el ojo de la polémica, por lo que hoy emitió un comunicado asegurando que estaba arrepentida de las palabras que usó.

La exreina de belleza pidió disculpas a todos los que se sintieron agredidos por sus palabras, a otras reinas de belleza y especialmente a Sofía Aragón.

''Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca'''.



Sobre Sofía aseguró que ninguna mujer merece se le trate así, ''menos aún cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza''.

Jones aseguró que aprendió en carne propia que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad y que esto te lleva a la violencia injustificada. Prometió no volverse a dejar llevar por sus impulsos y una reacción que pueda violentar su vida y la de los demás.

Por otro lado, dijo que sería justo dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que ha ocurrido, pero ha decidido salvaguardar la imagen de las participantes y de la organización, aunque eso signifique que circulen versiones incompletas y falsas que deterioran su imagen pública.

No permitirá que hablen mal de su hijo

Sobre la polémica contra su hijo, Simón Charaf, aseguró que no permitirá que lo calumnien, ya que le adjudican un calificativo que él no emitió. En ese sentido mencionó que el colaborador que mencionó la palabra ''golfa'' ya no labora en la organización.

Para finalizar la actual dirigente de Mexicana Universal, se disculpó con las concursantes del certamen que debe concluir el 29 de noviembre.