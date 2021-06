"Me quiero ir con mi papá": alarmante carta del hijo de Xavier Ortiz

Ya pasó casi un año de la muerte del actor Xavier Ortiz. Sin embargo para sus seres queridos el tiempo no puede curar el dolor, especialmente para su pequeño hijo, quien recientemente ha causado gran preocupación.

Carisa de León, expareja de Xavier Ortiz, reveló que llegó a temer por la vida del hijo de ambos, luego de descubrir una carta escrita por él mismo donde señalaba que quería encontrarse con su padre.

— Ventaneando (@VentaneandoUno) June 24, 2021

El niño perdió las ganas de vivir

En entrevista para el programa “Ventaneando”, de Carisa relató el momento en el que se dio cuenta de que su pequeño hijo había perdido las ganas de vivir.

“La cartita que encontramos, que fue la alerta súper roja, era que 'me quiero ir con mi papá', entonces eso nos tenía muy asustados. Yo pues sí temía que realmente llegara al punto donde pudiera dejar de verlo, porque la verdad veía que él sí se quería ir con su papá”, agregó.

— Unicable (@UnicableOficial) June 25, 2021

Con un dibujo de su padre

Sobre el contenido del mensaje, la mujer compartió que el niño simplemente se limitó a dibujar la figura de su padre con un semblante muy triste, razón por la que admitió quería estar con él.

Incluso comenzó a detectar ciertas actitudes que el propio Xavier manifestó antes de atentar contra su vida, por lo que decidió buscar ayuda profesional, antes de que fuera demasiado tarde.

Carisa de León, ex pareja de Xavier Ortiz aseguró que notó ciertas actitudes en su hijo, similares a las del cantante antes de quitarse la vida 😔



— Quién (@Quien) June 24, 2021

“La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, o sea es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado en el que no quiera vivir”, apuntó.

