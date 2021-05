Megadeth saca de la banda a integrante tras acusaciones de pedofilia

Ellefson, bajista de la agrupación, fue señalado de pedofilia a inicios de mayo de este año, esta acusación lo ha hecho salir del grupo.

LOS ÁNGELES.— Megadeth confirmó la salida de su bajista David Ellefson luego de ser acusado de acoso sexual a menores de edad. Esta noticia ya se veía venir, pues desde hace unas semanas atrás el grupo y Dave Mustaine, vocalista de la banda dejaron de seguir en redes sociales a Ellefson, por lo que esto fue un indicio de la separación.

También podría interesarte: Red Hot Chili Peppers vende su catálogo en más de 100 millones de dólares

A través de un comunicado en Twitter, la banda detrás de álbumes exitosos como "Rust in peace", "Countdown to Extinction" y "Dystopia" dio a conocer su postura respecto a los señalamientos contra su cofundador, luego que presuntamente éste mantenía conversaciones inapropiadas con una fan demasiado joven.

"David Ellefson ya no estará tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no sabemos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible en el futuro", señalaron en su mensaje.